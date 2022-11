Senegal lleva lesionado a Sadio Mané a Qatar

El mejor jugador africano y segundo Balón de Oro 2022, Sadio Mané estará presente en el Mundial Qatar 2022, confirmado este viernes en la capital Dakar, pese a que recientemente se lesionó.

El delantero africano se lesionó el pasado martes el peroné, mientras disputaba con el Bayern de Múnich ante el Werder Bramen.

OFFICIAL: Senegal have named their 26-man squad for the 2022 World Cup. ?? pic.twitter.com/vmQD9ec6oj