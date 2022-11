¡Aún confía en su selección! Rafa Márquez señala que México podría llegar al quinto partido

El futbolista mexicano, Rafael Márquez, habló sobre la participación de la selección en el mundial en donde dijo que podría llegar al quinto partido.

El ex defensa y capitán de México, ve que el equipo que representará al país en la cita de Medio Oriente tiene el talento y capacidad para alcanzar ese partido de cuartos de final que a él se le negó en las cinco Copas del Mundo que disputó.

“Yo creo que México puede llegar a hacer historia. Tratar de pasar a ese quinto partido. Tengo la fe, tengo la confianza. Lo que he visto, no quizás lo último de la selección, porque todos lo hemos visto. No ha llegado a hacer ese funcionamiento que al inicio el Tata Martino logró tener con estos mismos jugadores. Confío en que puedan tener ese gran funcionamiento que mostraron en alguna ocasión y que puedan hacer un gran papel”, dijo.