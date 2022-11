Guillermo Ochoa pide a la afición en Qatar que muestre la educación del mexicano

La Selección Mexicana arribó este jueves a Qatar para preparar su debut en el Mundial, Guillermo Ochoa uno de los capitanes, ya dio sus primeras palabras previo al inicio de la Copa del Mundo.

En entrevista para TUDN, Memo Ochoa habló de lo que espera será la actuación de la Selección Mexicana, sus rivales, la afición y las expectativas que tienen para esta justa mundialista.

El guardameta titular de México reconoció que la fase de grupos tendrá que sortear a rivales complicados y la exigencia que estos implican.

“Sabemos que es un grupo complicado, no hay rival sencillo, son difíciles, se nos va a exigir bastante, ir partido a partido con esa humildad, mejorando en detalles, estoy convencido que el equipo puede sacar buenos resultados”

Además, habló de lo que implica Qatar 2022 en su carrera, pues se trata de su quinto mundial, que lo meterá en una selecta lista de futbolistas que han logrado la hazaña.

“Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho esto en el primer Mundial que estuve no lo hubiera creído, no es fácil para un jugador de futbol estar en un Mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado y ojalá que sea con un Mundial histórico para México”