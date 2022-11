Messi responde las dudas sobre su tobillo: 'No tengo ningún problema'

El jugador argentino, Lionel Messi, despejó las dudas que se habían hecho los aficionados sobre su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Durante una conferencia de prensa, señaló que no tiene problemas físicos, a pesar de las imágenes de su tobillo que circulan en las redes sociales, y de que entrenó diferenciado por varios días.

Asimismo, dijo que comenzó las prácticas en Qatar trabajando diferenciado y apenas cumplió dos prácticas al parejo; además este lunes 21 de noviembre mostró un tobillo con una bola, pero no tendrá problemas para debutar ante Arabia Saudita, situación que él confirmó.

Messi confirmó que lo más seguro es que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo; aprovechó para agradecer el apoyo de aficionados del mundo para que se pueda despedir con el título.

“Es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Siempre me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso fue lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial. No hice nada especial, me cuidé y trabajé cómo hice siempre en mi carrera", agregó el futbolista.