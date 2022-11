¡Que se vayan al Zócalo! Abuchean a Grupo Firme durante el medio tiempo de la NFL (VIDEO)

Un estruendoso abucheo se llevó Grupo Firme durante su presentación en el medio tiempo del Monday Night Football entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers, que se jugó en el Estadio Azteca

Por más que el cantante Eduin Caz pedía gritos de apoyo, los presentes no hicieron caso y reforzaban los silbido, mentadas y abucheos para la agrupación de origen tijuanense.

Además su participación también fue criticada en redes sociales, ya que mostraron su inconformidad de que una banda como Grupo Firme esté presente en un evento de la magnitud como lo es la NFL.

Los aficionados de la NFL exhibieron que no les gusta la música banda, pues cuando el sonido local puso Sweet Child O' Mine de los Guns N Roses, fue aplaudida y coreada, lo contrario a los 'grandes existos' de Grupo Firme.

Grupo firme had the crowd singing during the halftime Performance pic.twitter.com/BCJvCRFICn