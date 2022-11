Alemania protesta tapándose la boca contra la censura de la FIFA al brazalete arcoíris

Alemania protestó tapándose la boca contra la decisión de la FIFA de no dejarles usar el brazalete arcoíris de 'One Love' en el encuentro contra Japón en el Mundial de Qatar.



Poderosa imagen de la selección alemana.



FIFA no le dejó usar la banda de capitán con los colores del arcoíris ? y esta es la respuesta de los jugadores. pic.twitter.com/n6og4SAj55

El organismo no permite ningún tipo de manifestación o reivindicación en los partidos, por lo que se amenazó con amonestar a los jugadores que luciesen algún mensaje.

La FIFA advirtió que sancionaría a los jugadores que mostraran el brazalete propuesto por la asociación “One Love” en protesta por la situación de los derechos humanos en Qatar, en particular del colectivo LGTBI+, pero Alemania se las ingenió para mostrar su inconformidad y sus jugadores se taparon la boca en la foto oficial del partido ante Japón.

Manuel Neuer, portero y capitán de Alemania, lució el brazalete 'No Discrimination' de la FIFA, la campaña con la que la entidad respondió a las críticas por no dejar el 'One Love'. De hecho los asistentes comprobaron qué brazalete llevaba Neuer, como se puede ver en una foto del encuentro.

La prohibición se produjo después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asegurara que existiría tolerancia con el colectivo LGTBI durante el Mundial, a pesar de que las leyes del emirato castigan hasta con siete años de cárcel la homosexualidad.