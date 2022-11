Capitán de Estados Unidos calienta partido contra Inglaterra: me espantan más las arañas

Tyler Adams, capitán de la selección de Estados Unidos calentó los ánimos de cara al duelo contra Inglaterra, en duelo del Grupo B de la Copa del Mundo Qatar 2022

Adams, buscó encender el juego contra el equipo europeo, asegurando que lo espanta más una araña.

“Inglaterra aún es un equipo grande, aunque al final del día, ¿existe algún factor de intimidación? Reconozco que no hay muchas cosas que me puedan asustar de ellos. Las arañas me espantan más que Inglaterra. Así que está bien para mí. Tener la oportunidad de jugar contra extraordinarios jugadores. Pero es algo que ya he hecho antes. Queremos demostrar que también somos capaces. Que Estados Unidos está creciendo de gran forma en selecciones”.