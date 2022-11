Mexicano busca romper Récord Guinness al hacer 'la ola' más larga en Qatar 2022 (VIDEO)

En la afición mexicana, uno de los símbolos que más los representan es “la ola”, la cual cobró fama durante el Mundial de México 86. Ahora, tras más de 40 años, un aficionado intenta romper el Récord Guiness durante el juego entre México y Argentina, en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Alexis Omman, quiere romper el récord de 17 minutos con 14 minutos, cuyo premio lo tiene Japón, que se realizó en la Final del Rocket League World Championship de los eSports.

Aunque la ola se disputa desde 1980 en Canadá, y Estados Unidos en 1981, la verdad es que en México fue donde se hizo popular, por lo que Alexis quiere dar ese reconocimiento al país.

“Sé que todos los ojos de México estarán ahí y la segunda es porque la comunicación que estoy haciendo no solo está llegando a mexicanos, también a los argentinos”.

La ola iniciará cuando el árbitro pite el final del primer tiempo, por lo que la ola deberá continuar hasta el inicio del segundo tiempo.

Ante esta campaña que intenta hacer Alexis, los argentinos se burlaron de él.

“En el mercado me metí a un pasillo para hacer el letrero y se me acercó un argentino para decirme ‘eso no te va a servir de culo’, obviamente cuando intentas hacer algo loco hay mucho escepticismo por parte de la gente”.