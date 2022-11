Tres mil días después Sneijder reconoce que no era penal (VIDEO)

La ex figura de la Selección de Países Bajos reconoció que estuvo mal cobrado el penal en contra de México en la Copa del Mundo de Brasil 2014

Wesley Sneijder, ex estrella de la Selección de Países Bajos, recordó el polémico penal que se cobró en contra de México en el duelo de Octavos de Final en Brasil 2014 y más de tres mil días después reconoció que no era penal.



@futpicante OFICIAL‼️me lo acaba de confirmar W. Sneijder en Doha ! NO ERA PENAL… ???????? @sneijder101010 pic.twitter.com/kpJKyjuvXH

— Charlie Estefan (@charliestefan) November 25, 2022

Durante la estancia de un grupo de aficionados mexicanos en Doha, Qatar, se encontraron con el ex jugador de equipos como Ajax y Real Madrid, por lo que no dudaron en abordarlo y recordarle el momento que cambió la historia en 2014.

En un video que publicaron en redes sociales, se ve a Sneijder en un bar de Doha, donde fue cuestionado por los mexicanos y sorprendió con su respuesta.



“No era penal, ¿qué quieres que haga?”



El ex jugador se dejó ver de buen humor y admitió que no era penal pero que no se puede cambiar la historia, respuesta que los mexicanos agradecieron.