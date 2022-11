'México es un equipo que juega bien’: Así respondió Messi tras su vitoria vs México

El capitán y famoso futbolista, Lionel Messi, elogió a México y su compatriota, Gerardo Martino, después de que la Albiceleste venció a México 2-0

Las palabras de #Messi después de anotar en la victoria de #Argentina vs #México en #Qatar2022 #Messico I #LoRifadoDeQatar I #TUMundial pic.twitter.com/cBEX6RW0Ey

Los argentinos se mantienen con vida en el Mundial de Qatar 2022, mientras que el conjunto nacional depende de una victoria ante Arabia Saudita y una combinación favorable entre Polonia y Argentina.

"México es un equipo que juega bien, que tiene un gran técnico. que maneja la pelota. El primer tiempo no jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad y el segundo cuando nos calmamos y empezamos a jugar a la pelota, hasta el gol volvimos a ser lo que somos nosotros y después obviamente con el resultado, la euforia, la necesidad se hizo un partido como fue", declaró Lionel Messi a los medios de comunicación.

"Había que ganar para acomodarnos, nos costó mucho hacer el primer partido, hubo muchas condicionantes, muchos chicos que jugaron su primer mundial, su primer partido el horario, no son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así que fueron dos jugadas que nos hacen perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0 y el partido hubiera sido completamente diferente y sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial".