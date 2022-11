‘No sabe lo que es un vestuario’: Andrés Guardado defiende a Messi del Canelo Álvarez (VIDEO)

Luego de que se difundiera un video donde Lionel Messi al quitarse su tachón, le pegó a la camiseta de México tras el duelo en la Jornada 2 de Qatar 2022, Andrés Guardado salió a la defensa de la Pulga y respondió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo este martes a TyC Sports.