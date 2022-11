¿Avanzará a octavos de final? Esto predice Mhoni Vidente sobre México vs Arabia Saudita

Mhoni Vidente ha hecho su predicción para el próximo partido de la Selección Mexicana contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Sus predicciones han sorprendido al acertar en los anteriores juegos.

Aunque de México no dependerá si queda o no eliminado del mundial en la fase de grupos, Mhoni reveló que no pasará a los octavos de final.

De acuerdo con la pitonisa, México quedará en empate, por lo que sumaría un punto más, dejándolo fuera del Mundial.



"En el último encuentro, contra Arabia Saudita, la Selección de México empatará. Ante estos resultados, se quedará fuera y no avanzará a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022", aseguró hace unas semanas.



Además, Vidente aseguró que Argentina tampoco avanzará a los octavos.

Información obtenida de: La Silla Rota