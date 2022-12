¿Presión? Gonçalo Ramos, el juvenil que desbancó a Cristiano Ronaldo y héroe en la goleada de Portugal

Portugal superó sin problemas a Suiza en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin embargo, la atención previa al juego estaba en la decisión de Fernando Santos de mandar a la banca a Cristiano Ronaldo y reemplazarlo con el juvenil Gonçalo Ramos, de apenas 21 años de edad.

La Selección de Portugal logró vencer 6-1 a Suiza, pero la gran estrella fue Gonçalo Ramos, que irrumpió en el futbol mundial con un triplete de goles en los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

El delantero de 21 años, juega para el Benfica de su país, había debutado en Qatar 2022 en la victoria sobre Ghana cuando sustituyó a Cristiano Ronaldo en la primera fecha, además fue suplente en la victoria ante Uruguay y en la derrota ante Corea del Sur, siempre siendo el cambio de CR7.

Para el partido de Octavos de Final, Fernando Santos tomó la decisión de darle su oportunidad como titular a Ramos, como castigo a Cristiano Ronaldo que no disimuló su molestia al ser sustituido en la derrota ante Corea del Sur.

Oportunidad que supo aprovechar Gonçalo Ramos, que además de sus tres anotaciones fue nombrado MVP del partido, por lo que apunta a repetir en la titularidad en los Cuartos de Final ante Marruecos.

