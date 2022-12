Renuncia DT de Brasil tras ser eliminados por croatas en Qatar 2022

Brasil se le acabó su sueño en el Mundial de Qatar 2022, y su entrenador Tite deja el mando por la derrota de la Selección, luego de ser eliminados por Croacia en la tanda de penaltis.

Tras seis años y medio al frente de la Selección de Brasil y dos mundiales disputados, Tite deja el mandato.

El ex DT señaló que el fin de su estadía estaba en mente más allá de los resultados del partido.

“Ya lo había puesto hace más de año y medio, no soy un tipo de dos palabras. No estaba jugando para ganar y luego haciendo drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe”.