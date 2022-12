¡Hasta siempre! Cristiano Ronaldo confirma que Qatar 2022 fue su último Mundial

Se acabó la historia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo, así lo confirmó a través de sus redes sociales el astro luso al publicar que Qatar 2022 fue su última participación con Portugal.

Con un emotivo mensaje, Cristiano Ronaldo señaló que su sueño más grande siempre fue salir campeón del mundo con Portugal y poner en alto el nombre de su país.

Además, reiteró que su compromiso siempre ha estado con defender los colores de Portugal, esto tras la polémica que se desató al ser enviado a la banca por Fernando Santos en los dos últimos partidos de su selección.

"No vale la pena reaccionar al calor. Sólo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni por un momento. Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país. No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró... Ahora, se espera que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones"