¡Se le olvidó la entrevista! Reportera le da conmovedor mensaje a Messi (VIDEO)

Lionel Messi vive uno de los momentos más dulces de su carrera con la Selección de Argentina, tras alcanzar la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, una reportera aprovechó el momento de su entrevista con el astro argentino para darle un conmovedor mensaje que le robó una sonrisa.

“Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, de verdad...”