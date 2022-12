Así celebró Messi y Argentina su Copa del Mundo tras vencer a Francia (FOTOS)

¡Cumplió el sueño! Lionel Messi logró llevar a la Selección de Argentina a convertirse en campeón del mundo tras derrotar a Francia en penales en una final que quedará para la memoria.

El astro argentino consiguió el único título que le hacía falta en su carrera y el cual se le negó en Brasil 2014 cuando cayó en la final ante Alemania.

Messi no ocultó su felicidad tras obtener el título y tras recibir el balón de oro como mejor jugador de Qatar 2022, no dudó en besar la Copa del Mundo con la que soñó desde el primer día que vistió la camiseta albiceleste.

The moment when a dream becomes reality ?#FIFAWorldCup | #Qatar2022