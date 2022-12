¡Primero es el fut! Captan a invitados de boda viendo la final del Mundial en plena misa (VIDEO)

Este domingo se celebró la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que enfrentó a la selección de Argentina contra Francia, en un juego que fue catalogado como una de las mejores finales en la historia de los mundiales.

Luego de más de 120 minutos y una tanda de penales, por fin la selección albiceleste pudo alzar su tercera copa del mundo, cerrando una mágica carrera de Lionel Messi que pudo conseguir su objetivo.

Sin embargo, mientras se realizaba la misa para celebrar el matrimonio de una pareja, fueron varios los invitados que, a través de su teléfono celular y unos audífonos, observaban atentos los últimos minutos de la final.

Fueron invitados, fotógrafos y hasta militares los que no dejaban de ver el partido a pesar de que su familiar estuviera viviendo el día más feliz de su vida. Poco importó y cuando se supo que Argentina había vencido a Francia, los aplausos y festejos no se hicieron esperar para después, ahora sí, darle paso a la ceremonia matrimonial.

Al ver este video diferentes usuarios comenzaron a reaccionar dejando comentarios para la feliz pareja recién casada, algunos reprochándoles el querer casarse el mismo día de la final: “Todos en la iglesia felices, aplaudiendo y gritando... era por Argentina no por los novios”, “¿Cómo se van a casar cuando Argentina juega la final?” y “si me toca ese horario, yo no me caso. Lo lamento”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.