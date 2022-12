Así es ‘La Fortaleza’ de Messi, su lujosa mansión en Argentina

Lionel Messi, luego de ayudar a convertir a su equipo de Argentina en campeones del Mundial de Qatar 2022. Por lo que regresó a su país de origen para los próximos homenajes que le harán a él y a los demás jugadores.

Los hinchas al saber del regreso de Lionel Messi a casa, arribaron hasta el exterior del Kentucky Club de Campo, en el barrio privado donde tiene su ‘fortaleza’.

Messi pasará la navidad con su familia en su mansión, la cual se encuentra ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, donde se trasladó en un helicóptero privado.

En la puerta principal del barrio, los aficionados colocaron una pancarta donde decía “Gracias, Lio”, además de que los hinchas se mostraban expectantes a la posibilidad de verlo entrar o salir.

Los únicos que lograron verlo fueron sus vecinos del selecto lugar.

La mansión de Lionel Messi se encuentra en la localidad de Funes, cuyo ejido forma parte del Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Superstar footballer, Lionel Messi has spent £3million to build a massive mansion dubbed 'The Fortress' in his home city of Rosario in Argentina. pic.twitter.com/QJRYx4LysK