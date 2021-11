Desde prisión Rosario Robles pide jornadas de oración por su libertad (VIDEO)

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, convocó a través de sus redes sociales a una jornada de oración para rezar por su libertad; hay que recordar que desde el 13 de agosto del 2019 permanece en prisión preventiva acusada de uso indebido del servicio público.

En video difundido por Rosario Robles, la ex secretaria pide desde la cárcel donde se encuentra recluida, formar parte de una serie de movilizaciones para exigir su pronta liberación, que comenzaran este domingo 21 de noviembre con la antes mencionada jornada de oración.

Dicha actividad, consta en organizar oraciones colectivas, en atrios de las iglesias e inclusive desde las casas con familiares y amigos; Rosario Robles afirmó que su prisión preventiva es una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia, porque si es venganza, no es justicia, porque si se utilizan las instituciones para venganzas personales entonces no es justicia”, señaló Rosario Robles.