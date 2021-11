AMLO se lanza vs "fifís": todo les molesta, hasta que me senté con las piernas abiertas en la Casa Blanca

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México aseguró que todo le molesta a los opositores de su gobierno, e incluso que en su reciente reunión en la Casa Blanca con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se sentó con las piernas abiertas y no las cruzó.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Universal’, el mandatario destacó que en su visita a Washington, migrantes mexicanos le llevaron mariachis, por lo que aseguró “de lo que se pierden los fifís”.

En Palacio Nacional, en conferencia de prensa, el mandatario federal acusó que conservadores sólo piensan en su conveniencia, y que no conocen la solidaridad, la fraternidad ni el amor al prójimo.

“Solo piensan en su conveniencia y no saben de generosidad, no saben de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo, están demasiado ensimismados, preocupados por ellos mismos, y ahora como no les está resultando su opción conversadora, porque como decía Juárez, `el triunfo de la reacción es moralmente imposible´, están muy molestos, y todo les incomoda, que porque llegué a Washington me senté con las piernas abiertas, no cruce mis piernas, que me hacían falta pues unas clases de manejo corporal. Se olvidan de que yo vengo de Tepetitán y como les digo a mis hijos, Tepetitán tiene una gran historia, una gran cultura, mi pueblo existía antes de la llegada de los españoles y era cuando vivir cerca del mar era como vivir cerca del mundo y me da mucho orgullo ser de mi pueblo", dijo el presidente.