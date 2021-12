AMLO responde a Vicente Fox por criticar sus programas sociales: ¿él entregó apoyos al pueblo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el ex presidente Vicente Fox, del que señaló que durante su sexenio solo apoyó a los de “arriba” y no al pueblo mexicano.

En ese sentido, el mandatario nacional, señaló que Vicente Fox solo ayudó a los políticos de “arriba”, asegurando que el presupuesto federal en el sexenio del guanajuatense, solo ayudó a que los más ricos se beneficiaran de él.



“Estaba viendo un mensaje del expresidente Fox, diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama “migajas”, yo le preguntaría, ¿él entregó, aunque le llame migajas, le entregó apoyos al pueblo?, Nada, él gobernó para los de arriba”, aseveró AMLO.



López Obrador, puntualizó, que el ex presidente Vicente Fox nunca entregó apoyos federales al pueblo; señalando que destinaba “ayudas” para apoyar al empresario Roberto Hernández, para no pagar impuestos cuando decidió vender un importante banco de México.



“Él (Vicente Fox), le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex, porque el extraña que tengamos el apoyo del pueblo si nunca, en los últimos tiempos, no se había atendido al pueblo”, señaló AMLO.



Andrés Manuel López Obrador, agregó que los señalamientos que hizo el ex presidente Fox sobre el #AmloFest en el Zócalo de la Ciudad de México; son actos lamentables que un ex mandatario nacional no debería de hacer.

