INE rechaza uso de “género no binario” en credenciales de elector

El Instituto Nacional Electoral (INE), negó el uso del género ‘no binario’ en credenciales de elector, tras petición de un ciudadano que se identifica no binario.

Que verguenza y lastima el @INEMexico hoy nego la credencial con mi identidad No Binaria en Mexico los derechos humanos solo son una ilusión y farsa solo una simulacion para la comunidad internacional o que opinan @CNDH y @DESCA_CIDH @CIDH no nos rindamos @CirculoQueer pic.twitter.com/cSEJ5S6TSp

Marco Rodríguez, denunció a través de Twitter, que el INE le había rechazado la petición de poder hacer uso del género no binario en su credencial, por lo que manifestó que no se le permite la libre manifestación de sus derechos.

“Que verguenza y lastima el @INEMexico hoy nego la credencial con mi identidad No Binaria en Mexico los derechos humanos solo son una ilusión y farsa solo una simulacion para la comunidad internacional (…)”, mencionó en su cuenta.

Cabe resaltar que Marco presentó su solicitud ante el INE hace algunos meses, pero le dieron respuesta negativa hace unas semanas.

Para aquellos que creen la escuza del acta y no se pidio mas que solo se habilitara el casillero NB, pero cuando establecio esta accion no fue necesario que existiera el acta verdad?, solo es una parte de regular para ambos y no se vulneren a otros grupos con usurpacion pic.twitter.com/6cxwabNRKs