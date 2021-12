“Son dos maestros” dice Liz Vilchis a AMLO y Ramírez tras decirle que “no sabe leer”

Luego de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México afirmara que Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, no sabe leer pero no es una mentirosa, ella aseguró que el presidente y Jesús Ramírez Cuevas son dos maestros.

A través de su cuenta de Twitter, Garcia Vilchis, compartió una foto con el presidente y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, refiriéndose a ellos como dos luchadores incansables y maestros:

Cabe destacar que fue durante su conferencia de prensa mañanera, que el presidente Andrés Manuel, aseguró que Elizabeth García Vilchis no sabrá leer, pero no dice mentiras.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa.”