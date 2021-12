Se escuchó un estruendo en el puente: narra testigo de la tragedia migrante en Chiapas

Luego del terrible accidente en Tuxtla, Gutierrez donde volcó un trailer con migrantes y murieron 53, Martín Martínez González, poblador que acercó para colaborar con el rescate narró como vivió los hechos.

Martín Martínez estaba en la zona al momento del accidente, y contó para Milenio que “se escuchó un estruendo en el puente”.

También contó que los policías llegaron y lo sacaron en ese momento porque, junto con otras personas, estaba ayudando a la gente.

"Yo no sé de qué se trate esto; los polis vienen y yo no me quiero manchar las manos, ¿verdad? Sacamos como 60 gentes muertas, toda la gente, no sólo yo”, dijo.