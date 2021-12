Llegamos aquí para transformar, no le hace que me comparen con Hitler y Pinochet: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no le toma mayor importancia a las comparaciones que se le han hecho con Augusto Pinochet y Adolf Hitler, ya que eso no cambiará la convicción que el mandatario nacional tiene para frenar la corrupción.

“Cero corrupción, y no le hace que me comparen con Pinochet y que digan que estamos dando golpes de Estado y lo de Hitler, nada, no hay ningún problema, nosotros llegamos aquí para transformar”, aseveró Andrés Manuel López Obrador.