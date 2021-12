Conductor es detenido por tener un mono en peligro de extinción

Un conductor fue detenido luego de no poder comprobar la posesión de un mono Tití, especie que está en peligro de extinción.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre de 49 años, cando se encontraba a bordo de su vehículo en posesión de un mono Tití.



DEJÓ ENCERRADO UN MONO en el AUTO

Agentes de @SSC_CDMX hallaron así: encerrado en un BMW, a este mono Titi.

Marco Gcia lo dejó en calles de La Anzures @AlcaldiaMHmx mientras, según él, iba a comer.

Dijo q era su mascota Mila.

Los policías presentaron a los 2 en @FGRMexico pic.twitter.com/Fy36sDPgmN

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 20, 2021

De acuerdo con Excelsior, el incidente ocurrió en la colonia Verónica Anzures, cuando los oficiales detectaron que al interior de un automóvil verde, estacionado sin tripulante, se hallaba un mono.

Los elementos buscaron al conductor en las inmediaciones del vehículo y al no hallarlo llamaron a elementos de la Brigada de Vigilancia Animal.

Al lugar arribó el conductor del vehículo, quien refirió que el animal era de su propiedad y lo dejó al interior mientras comía en un restaurante cercano.

El acusado intentó acreditar la legal posesión del mono Tití con una copia fotostática de un documento expedido por un criadero, sin embargo al buscar los datos que aparecen en el documento, los oficiales se percataron que no cuenta con los sellos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que al tratarse de un animal en peligro de extinción, el hombre de 49 años de edad, fue detenido.

Con información de Excelsior