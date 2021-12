Asaltan a conductor de Uber en Naucalpan, la empresa no mostró su apoyo (FOTOS)

Dos delicuentes, uno sin una pierna y con muletas, asaltaron a un conductor de Uber en San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, denunció su hijo a través de redes sociales.

Hola @CiroGomezL muy probablemente no me leas, pero no hay peor lucha que la que no se hace, hoy asaltaron a mi papá (es conductor de uber) y @Uber_MEX no nos contesta el teléfono ni recibe nuestro reporte pic.twitter.com/3gWCFypL2R