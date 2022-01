No se vacunó vs Covid, pero tenista Novak Djokovic gana juicio para jugar en Australia

A pesar de no estar vacunado contra Covid, Novak Djokovic, máximo jugador de tenis, ganó el lunes una batalla judicial en para competir en el Abierto de Australia, sin embargo, el gobierno del país amenazó con cancelar su visa por segunda vez y deportarle.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ? pic.twitter.com/iJVbMfQ037