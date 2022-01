Las caricias y el vaporub sí funcionan para aliviarte del COVID: dice AMLO tras contagiarse (VIDEO)

Este jueves luego de dar positivo a COVID, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de sus redes sociales que se está recuperando sin complicaciones de la enfermedad.

Cabe mencionar que el pasado lunes el mandatario dio positivo a COVID-19, por lo que reveló que únicamente presentó dolor de garganta y un ligero dolor de cuerpo.

“ya no tengo síntomas que me puedan preocupar por lo que no he tomado los tratamiento antivirales, dijo AMLO en un video desde Palacio Nacional.