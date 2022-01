Echeverría festeja sus 100 años vía zoom, aislado, vacunado y aborrecido en redes

Luis Echeverría, ex presidente de México en 1970 a 1976, cumplió este día los 100 años de edad, el centenario de un presidente que marcó de una manera oscura al país. El festejo fue vía zoom, pues el ex mandatario ha estado aislado de cualquier actividad pública.

De acuerdo a Reforma, los hijos de Echevarría prepararon una fiesta virtual en su casa de Cuernavaca, Morelos, en medio de la pandemia por Covid-19, aunque el presidente ya está vacunado, pero la familia lo tiene aislado de cualquier actividad pública.

El medio nacional mencionó que al festejo vía Zoom estarían invitadas 30 personas, la mayoría vinculados con el ex presidente, como el ex líder nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, quien durante el sexenio de Echeverría fue director general de Conasupo. Así como, Augusto Gómez Villanueva, ex secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Y también, Porfirio Muñoz Ledo, quien fue secretario del Trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Echeverría.

Luis Echeverría Álvarez ha sido uno de los presidentes más longevos del país, teniendo su última aparición el año pasado al recibir su segunda dosis contra el Covid-19. Si bien, internautas aseguran que ‘no hay mal que dure cien años’, pues se asocia sin duda con este personaje.

Echeverría y su pasado oscuro

A Echeverría se le recuerda por la matanza contra los estudiantes ese 2 de octubre del 1968, cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y el Jueves de Corpus con la masacre del 10 de junio de 1971.

El periodista Jacinto Rodríguez Munguía, autor de los libros “Las nóminas secretas de Gobernación”, “La otra guerra secreta”, “1968: Todos los culpables” y “La conspiración del 68: Los intelectuales y el poder”, visitó en diversas ocasiones la casa de Luis Echeverría.

De su reciente publicación de Rodríguez, narra que Echeverría después de vivir en Los Pinos, vivió en la casa Magnolias 131 en CDMX. Sin embargo, no fue este el motivo por el que este personaje se dio a conocer en el país, sino por las decisiones que tomó mientas fue secretario de Gobernación en el 1968.

Echeverría, junto con el regente de la ciudad, solicitó la intervención del Ejército para controlar la situación que se había desatado en las calles y escuelas. En compañía de la Dirección Federal de Seguridad, instalaron francotiradores en los edificios que rodeaban la plaza Tlatelolco aquel 2 de octubre.

Pasado los seis meses de haber asumido la Presidencia, Luis Echeverría Álvarez definió cómo sería recordado su gobierno ante las nuevas protestas estudiantiles.

El 10 de junio de 1971, mandó al grupo paramilitar llamado “Los Halcones”, para poder frenar a la represión, dejando marcado una nueva masacre en la historia de México.

Para el 2013, el periodista tuvo una entrevista con el hijo de Echeverría, Benito Echeverría Zuno, a quien se le preguntó sobre el mejor recuerdo de su padre como del hombre quien fuera el presidente.





—¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su padre?

—El mejor, cuando me acompañó en mi boda y en el bautizo de mi hija. Cuando disfrutamos una buena ensalada y una buena carne en 1978, fuera del país. O cuando me llevó a China a mis 18 años de edad.

—¿Del presidente? Cuando lo vi hablar en las Naciones Unidas a nombre de México y de América Latina. Admiro más al mexicano, y quiero más al padre y lo respeto profundamente.





Por último, usuarios han mostrado a través de redes sociales el odio que tienen en contra de él, así como el sarcasmo de mencionar que sigue todavía con vida.

Información obtenida de: Jacinto Rodríguez Munguía, Proceso, El País, Reforma