Muchos quieren que me vaya, pero no me voy a ir, dice Cuauhtémoc ante investigación por el narco

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ser contundente en investigaciones y resultados de las denuncias en las que acusa de estar vinculados con la delincuencia organizada a diputados, alcaldes, fiscales, policías y el ex gobernador, Graco Ramírez.

El gobernador de Morelos acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la delincuencia Organizada (Siedo) a denunciar contra aquellos que están haciendo “guerra sucia” a su gobierno.

Al respecto, Cuauhtémoc Blanco aseguró que aquellos que lo acusan de ser parte del crimen organizado, son los mismos que forman parte del grupo de “la política morelense”, a quienes les molesta porque los han hecho a un lado en las tareas de gobierno o toma de decisiones.

"Muchos cabrones quieren que me vaya pero no me voy a ir... muchos narcopoliticos, muchos de la política que le han hecho daño a morelos (quieren que me vaya)... que les quede claro, a mi no me van a apantallar, ni me van a amedrentar, ni me van a amenazar. Siempre he sido una persona que va de frente...", aseguró el gobernador.