¡Ay no! Tio Richi es bloqueado de Twitter temporalmente

El millonario y dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, señaló que su cuenta de Twitter le ha sido bloqueada temporalmente por incumplir las normas de abuso y acoso.

A través de Instagram, el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que Twitter había Bloqueado su cuenta de manera temporal.

Asimismo, Twitter le señaló las publicaciones por las que se le sancionó la cual dice textualmente:

Salinas Pliego, aclaró que no había estado inactivo por cuestiones de salud sino que fue por esta razón que no había subido contenido.

“La verdad que hay personas que buscan promover sus ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no se aguantan. Ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo. Yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente mi cuenta…”.