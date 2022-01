Con lo que cuesta una cena en Tulum, yo como un mes: AMLO (VIDEO)

Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador causó polémica al acusar que con lo que cuesta una cena en Tulum, él puede comer durante un mes.

“Es una zona muy bella, es un paraíso, es de las zonas más exclusivas para el turismo en el mundo. Lo que cuesta ahí una cena es con lo que yo como en un mes. Así como están escuchando, claro que para ciertos turistas ¿no? Pero así hay lugares en México, habitaciones, restaurantes, que no nos alcanza pues. Nada más que se pierden porque no comen en las fondas y no es lo mismo, pero bueno”, dijo en La Mañanera.