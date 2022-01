AMLO asegura que ya inició la investigación del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se inició la investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en Tijuana, Baja California, el pasado 23 de enero afuera de su casa.

Durante s conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario pidió "no hacer politiquería" de un asunto tan serio luego de que se le preguntara si seguía contemplando a Jaime Bonilla como posible integrante de su gabinete, esto por el conflicto laboral que tenía con la víctima.



"Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance de conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, autores intelectuales, materiales", dijo.



De igual manera, pidió que se tenga confianza en su gobierno, pues llegará al fondo del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana.

Por lo que aseguró que las personas que la autoridad ministerial considere, serán investigadas, pero hizo un llamado a "no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie", afirmando que "ya no es el tiempo de antes".

Asesinato de Lourdes Maldonado

La periodista María de Lourdes Maldonado López fue asesinada afuera de su domicilio alrededor de las 19:00 horas, tiempo local. La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que se recibió el reporte por medio de una llamada de emergencia al 911.

La víctima vivía en la privada Chalco del fraccionamiento Villas, al sur de Tijuana. Hasta el momento se sabe que un presunto sicario le disparó en al menos tres ocasiones y después huyó en un taxi. Ella llegó a bordo de su auto rojo, el cual aún quedó encendido.

Con información Milenio