AMLO defiende trabajo de López-Gatell: ‘es de los mejores especialistas en pandemia’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), salió en defensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras la orden de la FGR para iniciar la investigación en su contra por las posibles omisiones en el manejo de la pandemia.

El subsecretario fue denunciado por familiares de víctimas que fallecieron durante la pandemia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la investigación en su contra.

Durante la conferencia matutina, AMLO aseguró que López-Gatell es un profesional de primer orden, asegurando que es de los mejores especialistas en pandemia del mundo.

“Pues de apoyo a Hugo Lopez-Gatell, creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell ha sido excepcional, es un profesional de primer orden, serio.”

Cabe resaltar que el mandatario mandó al subsecretario en su vista a Washington para tratar el tema de covid con sus demás homólogos, afirmando que es una autoridad en la materia, además de ser honesto.

“Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca, y en la agenda iba el tema del Covid no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público, pero es tanta la descomposición la inmoralidad de los conservadores, y como no les ha resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentamos la pandemia y no con malos resultados, si lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados, una cosa irracional”, resaltó el mandatario.