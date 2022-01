AMLO acusa que fue victima de fraude en las elecciones de Tabasco de 1988

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que si no fuese por el fraude en 1988, el habría sido mandatario estatal desde hace 34 años, pero puntualizó que desde esa época ya se estaba trabajando en Tabasco para “establecer la democracia”.

“No tenía yo pensado que podíamos ganar, nada más que ahí se dio un fenómeno interesante: no habían partidos, eran cuatro, pero de los cuatro, la verdad, no se hacía uno. Y en aquellos tiempos, control absoluto, y sin tradición democrática, y si no hubiesen hecho fraude, hubiésemos ganado desde el 88”, aseveró el presidente López Obrador.