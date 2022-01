AMLO se lanza vs Lorenzo Córdova por asistir a la Plenaria del PAN

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió imparcialidad al presidente consejero del INE Lorenzo Córdova, luego de que ayer acudió a una convención plenaria de diputados del PAN, por lo que el mandatario federal exigió que se deben “cuidar las formas”.

“Están quedando desnudos como la fábula del rey va desnudo, a lo mejor no se dan cuenta. Ayer por ejemplo estaba viendo como el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN, imagínense, el director, coordinador, presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa”, aseveró el presidente López Obrador.