AMLO defiende labor de López-Gatell: "Adversarios querían agarrar un pollito y les salió gallo"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió la labor del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, debido a que hasta el momento ha llevado un buen manejo de la pandemia de covid-19.

El mandatario señaló, que hasta el momento se ha actuado con responsabilidad la gestión en contra del coronavirus, ya que la estrategia implementada por el gobierno federal ha servido gracias a que la gente ha puesto de su parte al cuidarse para prevenir contagiarse de covid.

AMLO aseveró, que parte fundamental de que esta cuarta ola de coronavirus en nuestro país no afectara tanto a la población, fueron las vacunas, ya que siempre se trató que México fuera uno de los primeros países de Latinoamérica en tenerlas, cosas que sucedió.

Por último, el presidente López Obrador, absolvió de toda culpa al Subsecretario Hugo López Gatell, ante las críticas que ha recibido en estos últimos días, por el mal manejo de esta crisis de salud derivada de la pandemia por Sars Cov-2.

“Sostengo que no tienen autoridad moral, no tiene escrúpulos morales de ninguna índole, lo único que les importa es el dinero, los obnubila, y su mentalidad y su pensamiento conservador que también los ciega por completo, no les importa nada, es destruir; el que nos vaya mal, entonces la molestia de nuestros adversarios pues es que querían agarrar un pollito y les salió gallo”, puntualizó el presidente López Obrador.