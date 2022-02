AMLO afirma que la revocación de mandato ayudará a quitar a los locos del poder

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el proceso de revocación de mandato servirá para que en nuestro país, los futuros gobernantes que se quieran volver “locos”, sean retirados del poder.

“Esto ayuda mucho porque así se elige por 6 años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales, que se entienda que el poder solo tiene sentido cuando hay virtud”, aseveró el presidente López Obrador.