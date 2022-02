¿Por qué AMLO quiere terminar la relación con España? Esto es lo que sabemos

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó durante su conferencia matutina que pondrá una ‘pausa’ con España en las relaciones diplomáticas, ya que algunas empresas de dicho país han saqueado a México.

Algunas de las empresas españolas como OHL, Repsol, Iberdrola han saqueado al país.

"Vamos a darnos tiempo para respetarnos, que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los Gobiernos y pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben", refirió en la 'mañanera'.

Al respecto con Repsol, AMLO explicó que dicha empresa adquirió un contrato para extraer gas de Burgos, ya que solo les importaba el contrato que Pemex les pagaba a precios altos.

"Se llegó a extraer todo menos gas, que lo que extraía Pemex cuando no habían encontrado el contrato con la firma española”, resaltó el presidente.

Con OHL, el mandatario explicó que la empresa hacía licitaciones para la adquisición de contratos, exponiendo que Carlos Slim dio dos propuestas para dicho proyecto.

"'Cepillan' a la empresa de Slim con el señalamiento de que no tenía solvencia económica, la empresa de Slim no garantizaba solvencia económica. Todo eso irregular completamente, y no quiero hablar de los bancos, porque es otro capítulo", mencionó.