TodosSomosLoret: AMLO se burla del foro que se organizó para apoyar al periodista

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se burló del foro que se organizó el viernes pasado por la noche a través de Twitter en respaldo al periodista Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el mandatario aseguró que hubo pocas personas en el espacio y llamó a los participantes "conservadores" que se están quitando la máscara.

"Yo hasta celebro, la verdad, me dio gusto que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje, no sé cómo se le llama a eso, para que todos pusieran #TodosSomosLoret, imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza", lanzó AMLO desde Palacio Nacional.