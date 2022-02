AMLO admite que su hijo trabaja en empresa vinculada con el Tren Maya, pero no hay conflicto de interés

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México confirmó que su hijo José Ramón López Beltrán trabajó en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien colabora en la construcción del Tren Maya, pero aseguró que no hay conflicto de interés.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Grupo Fórmula’ el mandatario federal aseveró que su hijo no tiene relación de negocios con el Gobierno Federal:

"Lo que se dio a conocer ayer, José Ramón de dónde trabajó, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya, no cobra nada, ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal, ningún conflicto de interés, es de los empresarios que nos ayuda para concluir el Tren Maya".