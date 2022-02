AMLO señala que tiene más pruebas sobre los ingresos de Loret de Mola

El mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene más pruebas sobre los ingresos que recibió el periodista Carlos Loret de Mola, por lo que le pidió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) investigar más a fondo.

Durante la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que existen más pruebas sobre los ingresos del periodista, sin embargo, no puede exhibirlas porque el Inai lo permite.

Asimismo, anunció que la plataforma de Latinus se encuentra relacionada con Roberto Madrzo, ex gobernador de Tabasco.

“Está de por medio el interés nacional. Imagínense había 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y equipos médicos y una de estas tiene que ver con Latinus, que tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad de medios, políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro, pero como decía Melchor Ocampo `me quiebro, pero no me doblo´. Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas” señaló AMLO