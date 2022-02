AMLO insiste en que Loret de Mola diga su salario (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió al periodista de Latinus Carlos Loret de Mola, que ojalá revele cuales son los verdaderos ingresos económicos que percibe, ya que aseveró que tiene conocimiento que gana alrededor de 3 millones de pesos al mes.

"Hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte”, aseveró el presidente López Obrador.

“Tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas, porque sostienen que no es dinero público y yo creo que sí, es dinero público y lo puedo probar”, dijo AMLO.