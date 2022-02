Con puñuelito blanco, AMLO dice que todas las irregularidades de ASF serán aclaradas (VIDEO)

Después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informara sobre la detección de posibles actos de corrupción por más de 10 mil millones de pesos en las obras insignia de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró que se irán aclarando estas irregularidades.

#Mañanera / El presidente @lopezobrador_ volvió a sacar su pañuelo blanco y aseguró que no hay corrupción. ▶️ “Para los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Por eso resistimos”, dijo. @RedAMLOmx @RedAMLOnacional pic.twitter.com/eioKjLjLyf

Fue durante su conferencia de prensa matutina, que el mandatario aseguró que en el gobierno federal “no hay ladrones” y sacó un pañuelo blanco para señalar que en el gobierno federal no hay corrupción.

“Entonces todavía eso es preliminar. Desde luego lo usan nuestro adversarios, los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo, no, ya no operan, hablando en lenguaje de seguridad y en la delincuencia de cuello blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada (en el informe de seguida mensual), pero antes operaba 'El Chupacabras', 'El Diablo', 'Don Equis', etcétera, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones”, dijo.