El error que cometí fue invitarla a la 4T: AMLO sobre Lilly Téllez

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México se cuestionó si cometió un error al invitar a Lilly Téllez al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que aseguró que le daría gusto meterlo a la cárcel.

Durante la conferencia de presa el mandatario federal planteó que su único error con Lilly Téllez fue haberla invitado a participar de la Cuarta Transformación y Morena en el 2018.

“Esta señora (Lilly Téllez) que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice? Si lo único que cometí, fue el error de invitarla ¿pero en qué la dañé? En nada” dijo el presidente.

También aseguró que Lilly Téllez, como otros políticos, hombres y mujeres, traicionaron el movimiento al que los invitó.

La senadora por Sonora, Lilly Téllez aseguró que quiere meter a la cárcel a Andrés Manuel; sin embargo, aclaró que no se trataría de un acto de venganza sino de justicia.

‘’No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’' mencionó la senadora Lilly Téllez