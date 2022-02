“No está bien informado”, AMLO arremete vs Blinken por comentario de asesinatos de periodistas en México (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió en contra del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien opinó sobre la situación de periodistas asesinados en el país.

Al respecto, AMLO solicitó a Antony que se informe antes de actuar de manera injerencista, además de que sus comentarios son falsos, esto luego de que Blinken externara su preocupación de los periodistas asesinados.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario resaltó que el secretario está mal informado, y si no, estaría actuando de mala fe.

Por tal motivo, AMLO pidió que Antony quiere opinar sobre la situación de México, entonces le gustaría que él informara sobre el financiamiento por parte del grupo opositor a su gobierno.

Cabe resaltar que lo que escribió el secretario en su cuenta de Twitter fue que lamentaba que perdieran la vida periodistas en diversas circunstancias.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.