Legisladora de Morena denunciará a Chumel Torres por violencia política de género (VIDEO)

La legisladora por Morena, Bertha Alicia Caraveo, señaló que interpondrá una denuncia en contra del conductor, Chumel Torres, por violencia política de género luego de que le la llamara “estúpida” y “tarada”.

Fue durante su programa en donde José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, mostrará la participación de la senadora en la tribuna en donde defiende al hijo de Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, Chumel Torres señaló en su programa:

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!” dijo el conductor.