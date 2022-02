No estamos a favor de ninguna guerra: AMLO sobre conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves la postura pacífica del país sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, sostuvo que México continuará apostando por el diálogo.

“En término de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”, subrayó.